In Turchia nessun dubbio sulla prossima squadra di Sanchez

Alexis Sanchez ha trovato maggiore spazio e continuità nella seconda parte di stagione con l’Inter, ma il suo futuro sembra essere comunque lontano da Appiano Gentile. Il cileno vedrà scadere il suo contratto il prossimo luglio e quasi sicuramente dovrà trovarsi una nuova squadra.

Dalla Turchia non sembrano avere dubbi su quale sarà il suo futuro: il Trabzonspor sta spingendo molto per avere il cileno in squadra. Come scrive il portare Fotsport, l’allenatore degli anatolici, Abdullah Avci, lo vede come prossimo punto di riferimento della sua rosa. Sempre il sito turco, parla di contatti diretti tra il Trabzonspor e l’agente del cileno, Fernando Felicevich.

L’opinione di Passione Inter

Dopo un avvio deludente, ora Sanchez sta dimostrando di poter dare il contributo che l’Inter si aspettava da lui. Tuttavia, questo non può bastare e i nerazzurri hanno intenzione di rinnovare il reparto per la prossima stagione: c’è bisogno di alternative in grado di dare maggiori garanzie e di fornire continuità per tutta la stagione.