Niente futuro in Francia per Correa: l’Inter ha una speranza

Joaquin Correa sta vivendo una stagione molto negativa all’Olympique Marsiglia. L’esperienza in prestito in Francia doveva essere l’occasione per rilanciarsi, ma il Tucu ha trovato sempre meno spazio. E ora il suo futuro è un rebus.

Come racconta Tuttosport, è da escludere che l’argentino possa rimanere in Ligue 1 dopo questa stagione. Così come non ci sono speranze di una sua permanenza a Milano, con l’Inter che dovrà trovargli una nuova sistemazione.

Correa vorrebbe rimanere in Europa, ma al momento non sembrano esserci grandi opzioni in merito. Un’ultima spiaggia per il club nerazzurro e per il giocatore potrebbe essere l’Oriente, con la Saudi Pro League che potrebbe farsi avanti.

L’opinione di Passione Inter

Il rapporto tra Correa e l’Inter era già incrinato in modo irrimediabile la scorsa estate e la delusione del prestito al Marsiglia ha solo confermato come la sua carriera sembri aver preso una china discendente, che rischia di non vederlo più ad alti livelli. Inzaghi lo aveva voluto in nerazzurro, ma ora non sembrano esserci speranze per una sua riabilitazione.