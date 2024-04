Il retroscena su Pif e la famiglia reale interessata all’Inter

Nelle ultime ore sono arrivate notizie importanti sul futuro societario dell’Inter, con l’indiscrezione riportata da più fonti di una trattativa tra Zhang e una ricca famiglia reale dell’Arabia Saudita per il passaggio di proprietà dell’Inter.

Una situazione che presente ancora molti lati da comprendere al meglio, ma nella quale sembra esserci una certezza: non c’è il coinvolgimento di Pif, in passato interessato ai nerazzurri. Come riportato da la Repubblica, il fondo sovrano saudita aveva definito non bancabile l’acquisto dell’Inter. Questo ha portato al rifiuto di partecipare all’operazione insieme alla famiglia attualmente in contatto con Zhang.

Si lavora, allora, per raccogliere i fondi necessari all’acquisto, sia nell’area del Golfo che in Europa e negli Stati Uniti. L’obiettivo è cercare altri investitori per formare una cordata. Nel frattempo, i conti dell’Inter, con parecchi documenti forniti dai nerazzurri, sono in corso di valutazione da parte di studi legali internazionali.

Nell’operazione, inoltre, sarebbe coinvolta anche Oaktree, con Zhang che sarebbe al lavoro per spostare più in avanti la scadenza del prestito, attualmente fissata per il 20 maggio.