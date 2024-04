Sky Sport: “Cessione Inter, come stanno davvero le cose”

Giornata importante sul futuro societario dell’Inter, con le notizie sulla presunta trattativa tra una famiglia dell’Arabia Saudita e Steven Zhang per la cessione del club nerazzurro, quando manca poco più di un mese alla scadenza del prestito con Oaktree (20 maggio).

Arrivano aggiornamenti in merito anche da Sky Sport e in particolare da Matteo Barzaghi. Secondo il giornalista che segue quotidianamente l’Inter, la priorità di Steven Zhang resta quella di mantenere il comando dell’Inter. Una via percorribile soltanto in due modi, allo stato attuale.

La prima opzione porta al rifinanziamento proprio con Oaktree, allungando la scadenza attuale con tassi di interesse più elevati. La seconda è invece una novità: Zhang sta trattando con un altro fondo anglosassone, ovvero un nuovo soggetto giuridico che prenderebbe il posto di Oaktree, aprendo un nuovo finanziamento con Zhang e occupandosi di estinguere quello con i californiani.