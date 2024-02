Zhang torna a muoversi in Cina: novità in arrivo in casa Inter

L’obiettivo principale nell’immediato futuro di Steven Zhang è senza dubbio il rifinanziamento del prestito di Oaktree, in scadenza il 20 maggio e con una cifra di oltre 350 milioni di euro da restituire al fondo americano. In attesa di capire eventuali sviluppi, il presidente nerazzurro è tornato a muoversi sul territorio cinese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Zhang ha riattivato il profilo ufficiale su Weibo, pubblicando un foto di Alessandro Antonello con il vicepresidente del Comitato Olimpico di Hong Kong Kenneth Fok, nella quale si auspica un nuovo viaggio dei nerazzurri in Cina.

Sempre secondo la Rosea, una nuova tournée sarebbe un desiderio della proprietà, con l’ultima che si è svolta nel 2019, prima dell’emergenza Covid. Si attendono novità nei prossimi mesi, ma molto dipenderà anche da cosa accadrà con il prestito di Oaktree.

L’opinione di Passione Inter

La volontà di Zhang di programmare il futuro dell’Inter sul medio-lungo periodo, dimostra come il numero uno nerazzurro non sembri in procinto di lasciare il club in altre mani. Tuttavia, a maggio andrà presa una decisione importante e, fino a quel momento, qualsiasi pronostico sul divenire interista potrebbe rivelarsi troppo azzardato.