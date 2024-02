Il precedente che SPAVENTA l’Inter in vista della Roma

Il successo contro la Juventus ha dato un’ulteriore sferzata di ottimismo in casa Inter, ma i nerazzurri non possono distrarsi nemmeno un secondo. Dietro l’angolo, infatti, c’è una sfida molto complicata, contro una Roma rinvigorita dall’arrivo di De Rossi in panchina. A “spaventare” i nerazzurri, oltre alle 3 vittorie consecutive giallorosse, è anche un precedente un po’ particolare.

Sabato pomeriggio, infatti, l’Inter scenderà in campo con una maglia speciale, che celebra il Capodanno cinese. Lo scorso anno, nella stessa occasione, non andò troppo bene: i nerazzurri dovettero prima incassare la notizia del mancato rinnovo di Skriniar (poi espulso in campo) e la sconfitta in campo per mano dell’Empoli.

Oltretutto, come ricorda La Gazzetta dello Sport, a segnare il gol decisivo fu proprio Tommaso Baldanzi, neo-acquisto della Roma. La squadra di Inzaghi sta vivendo un momento di forma molto diverso rispetto alla passata stagione, ma questo precedente potrebbe essere il giusto incentivo per affrontare al meglio una gara già di per sé complicata.