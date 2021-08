La Curva Nord attacca nuovamente la proprietà: “Zhang the time is over”

Continuano le contestazione della tifoseria organizzata nerazzurra

"Zhang: the time is over". Una frase che non lascia spazio a nessun tipo di interpretazione. Nel frattempo, la proprietà, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si è presa una pausa di riflessione in merito alla cessione di Romelu Lukaku. L'affare con il Chelsea non convince ancora. La tensione però continua a salire e si dovrà arrivare a una definitiva decisione in tempi brevi.