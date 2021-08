GdS – Marotta fa breccia in Zhang: cessione di Lukaku in stand-by

Il dirigente sta cercando il miracolo

L'affare Lukaku-Chelsea potrebbe seriamente entrare in stallo e sfumare. No, non è l'utopico sogno di un tifoso troppo fantasioso, ma la realtà. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ira dei tifosi e i tentativi di Marotta di farlo ragionare, avrebbero fatto tentennare Steven Zhang, che avrebbe congelato tutti per prendersi un attimo di pausa e riflettere.