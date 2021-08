Mercato – Inter, per il dopo Lukaku si guarda anche Dybala: primi contatti

L'attaccante argentino sta pure trattando il rinnovo con la Juventus

Con la presenza di un calciatore come Lautaro Martinez in squadra che potrebbe occupare senza alcun problema il ruolo di prima punta con la partenza di Romelu Lukaku, l'Inter per rimpiazzare il centravanti belga potrebbe anche andare alla ricerca di un calciatore con caratteristiche diverse, che possa agire proprio alle spalle del Toro. Tra i vari profili che portano a Zapata e Vlahovic su tutti, secondo quanto scritto da calciomercato.it, nel campionato italiano vi sarebbe un altro calciatore che i dirigenti nerazzurri stanno sondando in queste ore.