Zhang rompe il silenzio: “L’obiettivo è lottare insieme per il bene dell’Inter. Sapevamo delle difficoltà di questa stagione”

Erano davvero tanto attese le parole da parte della dirigenza dell’Inter in seguito all’eliminazione dalla Champions League. Da presidente, come ci si poteva aspettare, è stato proprio Steven Zhang ad affidare il suo pensiero sulle pagine de La Gazzetta dello Sport questa mattina e spiegare che l’intenzione della società è quella di proseguire tutti uniti, sottolineando la parola ‘insieme’ come a voler trasmettere fiducia soprattutto ad Antonio Conte. Insomma, in una stagione così anomala anche un passo falso in Europa si può giustificare a questa squadra.

Anche se i tre dirigenti Marotta, Ausilio e Zanetti, avevano avuto modo di trasmettere fiducia all’intera squadra nel corso della seduta di ieri, ecco quali sono state le parole diffuse ufficialmente dal presidente Zhang: “Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto affrontare in questa stagione anomala. Insieme abbiamo deciso di affrontarle con coraggio e determinazione. Dobbiamo continuare a farlo ora. Il nostro obiettivo non cambia: lottare e dare tutto per il bene dell’Inter. Insieme”.

