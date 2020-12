GdS – Inter, ieri nuovo vertice ad Appiano tra Conte e dirigenti: lunghe analisi e clima cordiale

Il giorno dopo la grande eliminazione dell’Inter dalla Champions League, ad Appiano Gentile la vita sembra essere ripresa normalmente. I calciatori si sono riuniti per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Cagliari, mentre Conte ha ricevuto la visita dei tre dirigenti, Marotta, Ausilio e Zanetti. Non c’è stato alcun bisogno di ribadire fiducia al tecnico, secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, che evidentemente godeva ancora di parecchio credito nei confronti della società.

Piuttosto, i tre membri della dirigenza hanno pranzato insieme al tecnico leccese approfondendo lunghe analisi, nel corso delle quali sono emersi i soliti discorsi che riguardano la costruzione dell’organico. Sono stati evidenziati i limiti strutturali di questa squadra soprattutto in termini di personalità. Non si è parlato solamente da acquisti, ma anche di cessioni nei confronti di quei calciatori che non possiedono la mentalità vincente che Conte vorrebbe vedere negli occhi di tutti.

In ogni caso il clima è sembrato assolutamente cordiale e vi era unità d’intenti sul fatto che durante la scorsa sessione la società ha cercato comunque di accontentare le richieste dell’allenatore, consapevoli tutti delle difficoltà dello scorso mercato in termini economici. Ad ogni modo, dal vertice andato in scena alla Pinetina, si è parlato della necessità di far diventare l’eliminazione dalla Champions League come un trampolino per proseguire il percorso di crescita in campionato.

