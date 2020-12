Cagliari-Inter, le probabili formazioni: Darmian e Perisic si riprendono le fasce. Chance per Eriksen dal 1′?

Chiusa definitivamente la parentesi Champions League, l’Inter non può davvero concedersi altro tempo per ripensare agli errori commessi in passato ma dovrà al più presto trovare una reazione e catalizzare l’attenzione esclusivamente al campionato. La buona notizia per la formazione nerazzurra è che domenica si torna già in campo e contro il Cagliari in trasferta vi sarà subito l’occasione per tentare il riscatto.

In caso di successo in terra sarda, per la squadra di Antonio Conte sarebbe la quarta vittoria di fila in Serie A e la quarta fuori casa in questa stagione, dove su cinque partita giocate è ancora imbattuta. Andiamo dunque a vedere le probabili formazioni in vista del lunch match di domenica tra Cagliari e Inter, secondo le ultimissime de La Gazzetta dello Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

