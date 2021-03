CM.com – Zhang torna in Italia, ecco quando: gli appuntamenti sull’agenda e il futuro dell’Inter

Steven Zhang è pronto a tornare in Italia. Come riportato da calciomercato.com, dopo due mesi di lontananza, il numero uno dell’Inter è atteso a Milano nei primi giorni di aprile.

In attesa di saldare i pagamenti degli stipendi e delle rate ancora in sospeso, Zhang vuole essere vicino alla squadra nella volata finale verso lo scudetto. Il suo ritorno a Milano servirà anche ovviamente per fare il punto sul futuro del club, sulla cessione della squadra o dell’eventuale ingresso in società di un socio di minoranza.

