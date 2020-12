Zhang Jindong conferma: “Investiremo ancora per lo sviluppo”

Dritto per la propria strada. Questa è la strategia di Zhang Jindong. Il patron di Suning ha risposto alle voci circolate in Cina circa dei rimborsi delle obbligazioni, a cui si sono aggiunte quelle sulle cessioni in pegno.

Al termine di una riunione speciale dei vertici, Zhang ha confermato la linea che il Gruppo seguirà: “Finché Suning non fa cose che mettono in pericolo gli interessi del Paese e della società, possiamo resistere a qualsiasi attacco dell’opinione pubblica. Solo la reputazione è la nostra valutazione definitiva“, ha precisato.

Ha poi continuato precisando che: “Suning ha esplorato lo sviluppo della vendita al dettaglio intelligente da dieci anni e continuerà a muoversi con decisione su questa strada in futuro. Finché si concentrerà sullo sviluppo della vendita al dettaglio e sugli utenti, non lesineremo investimenti, indipendentemente dalla loro tipologia“.