Inter-Napoli, conferenza stampa di Antonio Conte: info ed orario

Neanche il tempo di festeggiare per la vittoria di ieri (in rimonta) con il Cagliari, che è già tempo di tornare in campo. Mercoledì (alle 20:45) l’Inter ospiterà il Napoli. Una gara fondamentale, per due motivi: per la classifica (il Napoli è solamente a -1) e per vedere confermata la reazione vista ieri.

Per presentarne i principali temi e caricare la squadra, Antonio Conte si presenterà in conferenza stampa domani alle 13:30. La conferenza sarà trasmessa in diretta da Inter TV. Sarà inoltre possibile seguirla anche tramite i canai ufficiali del Club.

Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dalla società nerazzurra: “Alle ore 13:30 di martedì 15 dicembre si terrà la conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Inter-Napoli, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A.

Il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati e la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club”.

