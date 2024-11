Inzaghi stregato da Zielinski: NUOVO ruolo a centrocampo

Nelle ultime partite dell’Inter uno dei giocatori che ha ricevuto più applausi da parte del tecnico Simone Inzaghi, ma anche da tutto il pubblico, è Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco sta trovando in queste settimane il miglior rendimento da quando è arrivato in nerazzurro la scorsa estate.

Il Corriere dello Sport dedica a lui questa mattina un approfondimento nel quale elogia tutte le sue qualità che stanno conquistando sempre di più anche Inzaghi. Martedì sera infatti nell’ultima gara giocata e vinta dall’Inter in Champions League contro il Lipsia, Zielinski è risultato essere il miglior in campo premiato dalla UEFA con il riconoscimento ufficiale di MVP.

Il polacco ex Napoli ora si sta finalmente dimostrando fondamentale ed è in continua crescita dalla doppietta realizzata dal dischetto contro la Juventus lo scorso 27 ottobre, due gol che hanno aiuto il numero 7 nerazzurro a sbloccarsi.

Zielinski nell’Inter ha già ricoperto tutti i ruoli del centrocampo: mediano, regista, mezzala e persino incursore più avanzato. Inzaghi sembra non voler rinunciare in questa fase di stagione al polacco e per lui studia sempre una soluzione per mandarlo in campo dal primo minuto oppure anche solo a gara in corso.

Nelle prossime gare dei nerazzurri il tecnico potrebbe mandarlo in campo in tutti e tre i ruoli del centrocampo in base alle necessità legate ad infortuni o al turnover sempre molto preciso che lo staff tecnico interista prepara per ogni match.

Il calendario dell’Inter ora sarà ricco di impegni e ci sarà bisogno ovviamente anche del miglior Zielinski, tutti i tifosi nerazzurri e Inzaghi gli chiedono altre prestazioni come quella dal 93% di precisione dei passaggi fornita contro il Lipsia in Champions League.