Zilliacus contro Zhang: “E’ ora di vendere l’Inter. Noi vicini ad un accordo”

E’ tornato a parlare di Inter il noto imprenditore finlandese Thomas Zilliacus che nei mesi scorsi aveva tentato di acquistare le quote di maggioranza del club nerazzurro.

In un’anticipazione dell’intervista rilasciata a The Italian Football Podcast, Zilliacus ha confermato ancora una volta di aver formulato un’offerta molto importante lo scorso febbraio per diventare il principale azionista del club nerazzurro. Una trattativa non andata a buon fine, anche a causa di vicende personali che hanno coinvolto l’imprenditore.

Zilliacus questo pomeriggio è tornato sull’argomento ed ha avvisato Steven Zhang sul futuro della società: “È ora che Suning venda l’Inter. Ho fatto un’offerta molto seria e completa per l’acquisto del 100% dell’Inter presentata a Suning a febbraio. Eravamo molto vicini alla conclusione dell’accordo”.