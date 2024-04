Infortunio muscolare, Inzaghi lo perde nel derby: salta Milan-Inter

Dopo aver recuperato tutti gli effettivi a propria disposizione, Simone Inzaghi perde un calciatore per infortunio in vista di Milan-Inter.

Juan Cuadrado non rientrerà tra i convocati del derby di lunedì sera a causa di un leggero affaticamento muscolare rimediato nell’ultima sessione di allenamento. Una ricaduta considerata normale dallo staff medico nerazzurro dopo un lungo periodo di inattività del colombiano a causa dell’intervento al tendine d’Achille sinistro dello scorso dicembre.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Cuadrado lavorerà a parte per qualche giorno e ritornerà in gruppo solamente dopo il match tra Milan e Inter per sperare di ritrovare il campo per qualche minuto nelle ultime cinque giornate di campionato.