Dal Real Madrid all’Inter GRATIS: lo ha già comunicato

Ritorno di fiamma improvviso per l’Inter che studia un altro possibile colpo a parametro zero per la prossima estate. Un’occasione in uscita dal Real Madrid, già sondata dal club nerazzurro un anno fa prima del prolungamento annuale.

Come rilanciato in Spagna dal diario Marca, l’Inter è pronta a rifarsi sotto per Nacho Fernández, centrale spagnolo in scadenza di contratto con il Real Madrid. Il capitano e leader dei blancos, già sondato dai nerazzurri la scorsa estate, è pronto a voltare pagina e tentare finalmente un’esperienza fuori dai confini spagnoli.

Calciatore prezioso per Carlo Ancelotti in una stagione contraddistinta da tantissimi infortuni nel reparto arretrato. Lo stesso tecnico italiano, così come il club spagnolo, sono a conoscenza della volontà del difensore e non si opporranno dinnanzi alla prospettiva di un addio a costo zero. Nella testa di Nacho ha preso decisamente quota la voglia di vivere all’estero un nuovo capitolo della sua carriera e l’Inter potrebbe approfittare di questa situazione.