Marotta: “Siamo in clima derby. Quest’anno vale di più”

Intercettato da diversi cronisti questo pomeriggio in centro a Milano, Beppe Marotta non ha nascosto la grande eccitazione in vista del Derby di lunedì 22 aprile tra Milan e Inter che potrebbe consegnare ai nerazzurri il ventesimo Scudetto della sua storia. In caso di vittoria dei nerazzurri, infatti, arriverebbe la certezza aritmetica del titolo.

Queste la parole dell’amministratore delegato sul possibile Scudetto in occasione del Derby: “Siamo proprio in centro a Milano e c’è un clima di derby, stiamo respirando quest’aria. Per noi rappresenta non solo una stracittadina, ma quest’anno anche qualcosa di straordinario. E come tale ci stiamo preparando concentrandoci su quello che può essere un avvenimento storico”.