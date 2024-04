Nacho proposto all’Inter a costo zero: la risposta del club

Come rimbalzato nella giornata di ieri dalla Spagna, per l’Inter si è ripresentata una ghiotta opportunità di mercato. Nacho, infatti, ha già comunicato al Real Madrid la volontà di non rinnovare il suo contratto e lasciare il club il prossimo giugno a costo zero.

Un calciatore che sino allo scorso anno è stato seguito dai nerazzurri e che puntualmente è stato nuovamente proposto al club di Viale della Liberazione. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, in questo momento la pista non sarebbe caldissima con l’Inter che starebbe valutando altre possibilità.

Lo stesso Nacho, certo di voler lasciare la Spagna, non è però sicuro di rimanere in Europa: nella sua testa sta infatti valutando la possibilità di accontentarsi di un calcio meno competitivo fuori dai confini europei.

L’opinione di Passione Inter

E’ nell’ordine delle cose che l’Inter, dopo aver già piazzato due colpi a zero con Zielinski e Taremi, voglia valutare con attenzione l’investimento su Nacho. Sul taccuino dei nerazzurri, ad esempio, c’è anche Mario Hermoso: lo spagnolo dell’Atletico Madrid andrà in scadenza a giugno e rispetto al centrale del Real ha qualche anno in meno. Entrambi, sotto l’aspetto tattico, sono dei nomi assai graditi ad Inzaghi, poiché capaci di poter interpretare più ruoli nel reparto arretrato.