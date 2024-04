FOTO – Inter, nuova maglia ‘Star Trek’: quando verrà indossata

Dopo le edizioni dedicate alla saga Transformers e alle Tartarughe Ninja, l’Inter in collaborazione con Paramount+ ha presentato ufficialmente una nuova maglia speciale. Per celebrare la nuova serie originale Star Trek Discovery, i nerazzurri domenica sera contro il Cagliari scenderanno in campo a San Siro con una divisa dedicata a Star Trek.

Oltre alla maglia Home, a partire da oggi saranno in vendita anche le versioni Away e Third in versione limitata sullo store online dell’Inter. Nel match contro il Cagliari, inoltre, come annunciato dal club “verranno organizzate una serie di attività dedicate: la partita verrà anticipata da un video hero, pubblicato sui canali del Club nerazzurro, mentre lo sbarco di Star Trek a San Siro verrà celebrato da un contenuto speciale, nel quale la mitica navicella USS Discovery sorvola lo stadio”.

Infine, ad ampliare lo spettacolo, “prima dell’ingresso in campo dei giocatori ci sarà inoltre uno speciale annuncio dello speaker a tema Star Trek con le iconiche musiche della serie“.

Queste le tre maglie speciali realizzate dall’Inter:

4 Immagini