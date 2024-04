Gosens annuncia il ritorno in Serie A: “Vivere lì è magico”

Non è andata benissimo la stagione trascorsa da Robin Gosens all’Union Berlino. Nonostante i numeri dell’ex Inter siano più che positivi, l’annata della formazione tedesca è stata decisamente deludente rispetto alle attese. Dopo aver trovato un’incredibile qualificazione in Champions League, quest’anno la squadra di Berlino si è ritrovata a lottare nella parte bassa della classifica per non retrocedere.

Gosens, intervistato quest’oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha riconosciuto una certa nostalgia dell’Italia e della Serie A. Per questa ragione, di fronte alla possibilità di rientrare nel nostro campionato, l’ex di Inter e Atalanta coglierebbe al volo l’opportunità.

Queste le sue parole: “Sì, certo che mi manca l’Italia. Sono tedesco, ma mi sento anche italiano un po’. La mia mentalità è italiana. E’ magico vivere lì, ho ottimi ricordi sia a Bergamo, dove ho lasciato il cuore, sia a Milano. Per il mio futuro è presto, come detto ora è tempo di pensare alla salvezza dell’Union. Poi ci sarà l’Europeo. Solo allora organizzerò le mie idee e deciderò il percorso migliore per la mia carriera e la mia famiglia. Nel 2026 c’è il Mondiale… Se deciderò di cambiare squadra, lo farò solo per un club italiano”.