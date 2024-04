Taremi fa esultare due volte l’Inter: doppia ufficialità in arrivo

In attesa di vivere un finale di stagione che consegnerà all‘Inter il ventesimo Scudetto della sua storia, dal Portogallo giungono ottime notizie per i nerazzurri. Com’è risaputo, il club ha già bloccato con diversi mesi di anticipo due calciatori a parametro zero: Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Per quanto riguarda l’attaccante iraniano, la novità che già circolava in aria da qualche settimana fa riferimento alla possibilità che lo stesso possa diventare ufficialmente un calciatore comunitario nei prossimi mesi, oltre che nerazzurro. Come riportato da O Jogo, lo scorso gennaio Taremi ha ottenuto il titolo di residenza permanente, uno step necessario per richiedere la nazionalità portoghese.

Il calciatore vive in Portogallo ininterrottamente dal 2019, da un anno possiede una casa di proprietà e suo figlio è nato in territorio portoghese. Requisiti che gli consentiranno di presentare la richiesta ufficiale per ottenere il passaporto comunitario la prossima estate, presso l’agenzia AIMA.

Grazie alla cittadinanza portoghese, Taremi non andrà ad occupare lo slot riservato ai calciatori extracomunitari a disposizione dell’Inter lasciando ai nerazzurri più possibilità in vista del prossimo mercato in entrata.