Inter, Nainggolan è in un limbo: priorità alla cessione, ma Conte è pronto anche al reintegro

Radja sì, Radja no. Il futuro di Nainggolan con l’Inter è ancora una grande incognita, combattuto tra una possibile cessione ed una piccola speranza di rimanere. La strategia di Marotta e Ausilio è definita, e permetterà alla società di decidere con calma senza avere fretta, in nessun caso.

La strategia dell’Inter su Nainggolan

Cessione – La priorità dell’Inter rimane quella di cedere Radja Nainggolan. La decisione assunta la scorsa estate non è stata casuale, bensì frutto di pensieri e ragionamenti ben precisi, che hanno spinto i dirigenti a percorrere la via dell’addio, sebbene il peso a bilancio del Ninja sia molto alto. E proprio il peso a bilancio sarà determinante questa estate: i 4.5 milioni annui di ingaggio, uniti ai 19.6 di valore di mercato, obbligano l’Inter a non poter abbassare troppo l’asticella in occasione di un’ipotetica cessione di Nainggolan. In caso di addio, i nerazzurri dovranno essere bravi a trovare una società disposta a spendere non meno di 20 milioni di euro per il suo cartellino e a sobbarcarsi il pesantissimo ingaggio del belga.

Reintegro – A differenza della scorsa stagione, però, quest’anno la società nerazzurra sembra essere pronta ad una maggiore comprensione verso il belga. I buoni rapporti mantenuti con gli ex compagni, la stima di Antonio Conte e la discreta stagione disputata al Cagliari sono stati tutti fattori che hanno spinto i dirigenti dell’Inter a contemplare anche l’ipotesi del reintegro. Il Ninja non è considerato come Icardi: in caso di offerta adeguata sarà addio, ma niente svendita o nuovo prestito. O fuori o dentro, in via definitiva.

