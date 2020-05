Inter e Mertens promessi sposi? De Laurentiis aspetta un colloquio, il tempo però diventa alleato

Giorni di studio e attesa in casa Inter. Attesa su tre fronti, i responsi dei test del tampone svolto da tutta la rosa, compreso Conte, il suo staff e i dirigenti; attesa per quel che riguarda il protocollo della FIGC, senza la quale l’Inter proseguirà il suo programma di allenamenti individuali e non collettivi; e attesa anche sul fronte mercato, tra i più caldi nelle ultime ore. Oltre a Tonali e alla mediana, la Beneamata sta studiando le eventuali mosse da dovere attuare nel reparto offensivo: qualora Lautaro Martinez sposasse il progetto Barcellona, Marotta deve trovare un sostituto non solo all’altezza del partente, ma che sappia garantire prestazioni in duetto come quelle del Toro e Lukaku. Proprio per questioni di feeling, Dries Mertens farebbe eccome al caso dei nerazzurri essendo belga come Romelu.

Il contratto con il Napoli, come risaputo, scadrà il prossimo 30 giugno, ancora però non c’è assoluta certezza sul futuro del 33enne. De Laurentiis aspetta un colloquio, che sarà decisivo, anche perché le intenzioni dell’attaccante belga sono quelle di restare all’ombra del Vesuvio. Ausilio e Marotta studiano e attendono dunque, dato che la trattativa per ora resta in mane azzurre. Attenzione al fattore tempo però, il vero alleato dell’Inter e di Conte. Tra rinnovo, questione multe da dover risolvere e il patron De Laurentiis, le speranze ci sono eccome, si aspetta solo la volontà dei partenopei e il via libera del calciatore al trasferimento in nerazzurro.

