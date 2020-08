Mercato – Anche a Conte piace Fofana: i casting per il centrocampo

Il mercato dell’Inter passa per il centrocampo e per ben due rinforzi che i nerazzurri stanno cercando. Come riporta Alfredo Pedullà, il sogno del tecnico nerazzurro è N’Golo Kanté, ritenuto perfetto per l’immediato. L’unico problema è il Chelsea, che non lo cede per meno di 70 milioni di euro. Su di lui anche la Juventus.

L’Inter resta in vantaggio per Tonali, però, non ha ancora affondato il colpo. A Conte piace anche Fofana dell’Udinese che ha annunciato l’addio ai friulani. Dall’Udinese anche De Paul. Il problema è che, al momento, l’Inter può fare solo prestiti o scambi. Da questa necessità, nasce il discorso Ndombele che ha rotto con Mourinho. Si parlava di poter inserire Skriniar, ma è tutto bloccato.

