Allan-Inter, spunta il retroscena sullo scambio: i dettagli

Il rapporto tra il Napoli ed Allan sembra ormai ad un punto di non ritorno. Il calciatore infatti non è stato convocato per la gara contro il Cagliari perchè reo di “aver fatto una gran passeggiata” in allenamento, come dichiarato dal tecnico azzurro Gennaro Gattuso nella conferenza stampa della vigilia. Molto probabile che l’addio si consumi a fine stagione, con l’Inter di Conte e l’Everton del suo ex allenatore Carlo Ancelotti in prima fila. Proprio sull’ipotesi nerazzurra spunta un retroscena risalente al mese scorso: l’Inter aveva offerto al club azzurro uno scambio con Matias Vecino, ipotesi rifiutata dal club di Aurelio De Laurentiis, che per il brasiliano chiede almeno 40 milioni. Discorso rimandato a giugno?

