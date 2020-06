CM.com – Pinamonti, l’Inter pronta a riscattarlo: spunta l’idea quarta punta

Andrea Pianamonti a fine stagione tornerà ad essere un giocatore dell’Inter. Dopo l’esplosione nel settore giovanile nerazzurro ed il Mondiale U20 giocato da protagonista, l’attaccante azzurro vestirà di nuovo la maglia interista. Il club infatti – come riporta Calciomercato.com – riscatterà il cartellino di Pinamonti dal Genoa.

La società starebbe valutando una sua permanenza come quarta punta ma il giocatore ed il suo entourage chiedono garanzie per il minutaggio. Scommettere su un ragazzo giovane, arrivato al momento cruciale per la consacrazione definitiva – potrà essere un rischio che può pagare. In alternativa il Parma è al momento la squadra più interessata al suo profilo.



