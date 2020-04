Dall’Inghilterra – Sanchez rifiuta di ridursi l’ingaggio: preferirebbe rimanere all’Inter

Dilemma Alexis Sanchez per il Manchester United: il cileno, attualmente in prestito all’Inter, non vorrebbe accettare di ridursi l’ingaggio che attualmente percepisce. A riportarlo è l’Evening Standard, che sottolinea come i Red Devils dovranno affrontare una nuova battaglia con il salario astronomico dell’attaccante del Cile.

Una situazione che rischia di complicare anche la ricerca di eventuali acquirenti, visto che sembra ormai certo il rientro dall’Inter e chiaro da tempo che non è nei piani di Ole Gunnar Solskjaer. Lo United sta pagando buona parte delle circa 450.000 sterline a settimana e nonostante i colloqui tra la Premier League e la PFA su una proposta riduzione del 30% ai salari dei giocatori, lo stipendio di Sanchez lo metterebbe ancora fuori portata per tutti, tranne alcuni club d’Europa. Secondo i media inglesi il cileno vorrebbe rimanere all’Inter, ma i troppi infortuni non consentiranno l’operazione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!