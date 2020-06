Dalla Spagna – Hakimi, 3 offerte al Real Madrid! C’è anche l’Inter, ma il prezzo è da capogiro

Aveva letteralmente fatto infuriare Antonio Conte la rimonta subita in casa del Borussia Dortmund in Champions League a causa, tra le altre cose, della doppietta di Achraf Hakimi. Il laterale destro in prestito al club tedesco, è in realtà di proprietà del Real Madrid che tra le mani si ritrova un vero e proprio talento. Il classe 1998, però, a fine stagione potrebbe rientrare a Madrid solamente dal punto di vista formale, visto che già sarebbero giunte tre importanti offerte nei suoi confronti.

Come riferito dal giornalista di Onda Cero Fernando Burgos, Florentino Perez avrebbe già ricevuto delle proposte allettanti da tre grandi club: Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Inter. Proprio i nerazzurri che, condannati da Hakimi in Europa, ne erano comunque rimasti stregati. Ma attenzione al prezzo richiesto, perché il Real Madrid per il cartellino del terzino destro ha fissato una valutazione da 60 milioni di euro.

