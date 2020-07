Clamoroso dalla Francia: “Post-Thiago Silva, il PSG bussa alla porta per… Bastoni!”

Dopo aver messo gli occhi da settimane su Milan Skriniar, il Paris Saint-Germain in casa Inter osserva anche Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato dal portale transalpino le10sport, infatti, il ds del club Leonardo ha iniziato a seguire il classe 1999 che in questa stagione si è preso con grande personalità la maglia da titolare della squadra.

Probabilmente, i profili di Kalidou Koulibaly e Milan Skriniar appaiono ad oggi troppo costosi per tutti, mentre Bastoni, sebbene sia già considerato un grandissimo talento in erba, avrebbe parametri economici inferiori. Inoltre, sempre secondo il portale francese, come intermediario di mercato della trattativa potrebbe entrare addirittura Mino Raiola.

