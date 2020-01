Mercato – Asse Inter-Tottenham per Vecino: non dipende da Eriksen

E’ proprio vero che il calciomercato è spesso imprevedibile. Mai come in questa sessione, poi, l’Inter si sta rendendo protagonista di affari e capovolgimenti improvvisi. Non solo per quanto riguarda lo scambio Politano-Spinazzola, perché un altro intrigo è nato negli ultimissimi minuti. Dopo aver sentito le parole rilasciate dall’agente di Matias Vecino nel primo pomeriggio, all’uscita della sede dell’Inter dopo l’incontro con i dirigenti, ecco che il centrocampista potrebbe andar via a gennaio.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, l’ex Fiorentina sarebbe tornato di moda in casa del Tottenham. Gli Spurs, che in un primo momento avevano detto di no al suo inserimento nella trattativa parallela che i nerazzurri stanno portando avanti per Eriksen, stanno limando la formula con l’Inter per avere il centrocampista uruguagio a prescindere dall’operazione per il trequartista danese. Sembrerebbe, invece, che l’Everton di Ancelotti si sia defilato su Vecino.

