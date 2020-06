L’Inter prepara la contromossa al Barcellona: rinnovo ad agosto per Lautaro Martinez!

L’Inter ha già smascherato la tattica di far scadere il termine ultimo per la clausola rescissoria di Lautaro Martinez da parte del Barcellona. Se i catalani stavano pensando di attendere la metà di luglio per togliersi il problema di dover spendere 111 milioni di euro per il Toro, la dirigenza nerazzurra ha già pronta la contromossa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, non è da escludere che Marotta proponga un prolungamento di contratto al 10 argentino in quel di agosto, in modo tale da allontanare ancor di più le voci di mercato provenienti dalla Catalogna.

Non è ancora chiaro se, in caso di rinnovo, la clausola verrebbe aumentata o eliminata. Ciò che è certo, però, è che questa eventuale mossa da parte di Marotta sarebbe un segnale importante. Nessuna volontà di cedere Lautaro, così come ribadito anche da Ausilio negli ultimi giorni. Il Barcellona dovrà sudare sette camicie – e aprire il portafoglio – se vuole portarlo in Spagna.

