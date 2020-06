MD – Inter sulle tracce di Arias: sondaggio con l’Atletico Madrid

Con il recupero a pieno regime di Sime Vrsaljko alle spalle del titolare Trippier, il terzino destro Santiago Arias ha perso diverse posizioni nelle gerarchie dell’Atletico Madrid. Ormai da mesi si parla infatti di divorzio a fine stagione con i colchoneros, grazie alle numerose offerte che per fortuna del calciatore non mancano mai. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, ad esempio, sulle tracce dell’esterno destro di nazionalità colombiana ci sarebbe anche l’Inter, che sulle fasce ha effettivamente intenzione di operare qualche cambio.

Si tratta comunque di semplici sondaggi con l’Atletico Madrid, visto che in caso di trattativa vera e propria ci sarà da duellare con tantissimi altri club interessati. Solamente in Italia, ad esempio, va registrata la presenza di Roma e Napoli, con quest’ultimo club che era stato già vicino al calciatore qualche stagione fa prima di virare su Malcuit. Ma anche in Inghilterra, Francia e Turchia vi sono offerte nei confronti di Arias, che piace ad Everton, Marsiglia e Galatasaray.

