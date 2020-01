Sky – L’annuncio: accordo Inter-Tottenham per Eriksen. Affare ai dettagli

L’Inter vede il traguardo dell’affare Christian Eriksen. Giorni di incontri, contatti e trattative sono serviti per raggiungere l’accordo con il Tottenham che secondo quanto riferisce Sky è stato confermato in questi minuti. Chiusa l’intesa col giocatore, pronto a firmare fino al 2024 ed in attesa del via libera per sbarcare a Milano, la dirigenza nerazzurra ha piazzato quindi l’affondo decisivo strappando il ‘sì’ pure degli Spurs.

Che cosa manca quindi per vedere Eriksen a Milano con la nuova maglia dell’Inter? Dettagli. Il Tottenham avrebbe chiesto infatti di attendere l’arrivo di un nuovo centrocampista a Londra con cui sostituire il danese che è atteso in nerazzurro all’inizio della prossima settimana. Ci siamo.

