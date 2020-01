Sky – Vidal circondato dai senatori del Barcellona sul volo per l’Arabia Saudita. Eriksen sullo sfondo, su Young…

Si sta rivelando più complicata del previsto la trattativa tra Inter e Arturo Vidal. Il calciatore, che aveva già dato l’ok al trasferimento in maglia nerazzurra, sta incontrando parecchie difficoltà a causa della forte resistenza del Barcellona nei suoi confronti. Sullo sfondo resta sempre il nome di Eriksen con il Tottenham che si è detto già disponibile a cederlo a gennaio. Aggiornamenti, poi, anche su Ashley Young, ultimo nome per la corsia di sinistra in orbita nerazzurra. Ecco il resoconto di Sky Sport sul mercato dell’Inter:

VIDAL – Sul volo verso l’Arabia Saudita, Vidal è stato contornato da Bartomeu, Messi, Suarez e Jordi Alba. Con una richiesta precisa: ‘Resta’. Da vedere se il pressing convincerà il cileno, l’Inter continua a provarci. Il rapporto con Valverde non è dei migliori, quello con Conte invece è ottimo. Può fare la differenza. L’agente è a Milano, possibile ci sia un incontro con la dirigenza dell’Inter.

ERIKSEN – Eriksen rimane sullo sfondo. In estate per lui ci sarà la fila, il Tottenham è disposto a cederlo sin da subito. Bisogna capire la disponibilità del giocatore, l’Inter non ha la forza economica per fare entrambe le operazioni. L’Inter su Eriksen c’è, ma in vista dell’estate.

ASHLEY YOUNG – L’Inter su Ashley Young. C’è sì giocatore, da vedere intesa con Manchester United. Se ci sarà da riconoscere un piccolo indennizzo, c’è fretta per gennaio per sostituire Asamoah.

