TMW – Il diktat di Conte: Izzo al posto di Godin, Alonso e Bellerin sulle fasce. Vidal opzione, Milinkovic il sogno

Buona parte della rosa Antonio Conte l’ha stravolta nel corso della passata finestra di mercato, rivoluzionando soprattutto il centrocampo con gli arrivi di Sensi e Barella in estate, completati da Eriksen a gennaio. Proprio in mezzo al campo, però, secondo tuttomercatoweb.com un altro grande colpo potrebbe arrivare presto. Arturo Vidal resta infatti un’opzione possibile per via del grande feeling con il tecnico leccese, anche se il vero grande sogno di mercato è Milinkovic-Savic, Quest’ultimo, però, destinato a rimanere tale, considerata la valutazione da oltre 100 milioni di euro secondo il presidente Lotito.

Sarà sulle fasce che l’allenatore opererà i cambiamenti più significativi. Sugli ultimi due arrivati in casa nerazzurra, Young va verso la conferma, mentre per Moses sarà decisivo il rendimento alla ripesa del campionato. Al capolinea Asamoah visti i ripetuti problemi muscolari e lo stesso Biraghi di ritorno a Firenze. Sull’altro versante Lazaro è già stato bocciato, mentre per Candreva si prepara addirittura il rinnovo. I due grandi nomi in entrata indicati da Conte alla dirigenza sono quelli di Marcos Alonso – o Emerson Palmieri – ed Hector Bellerin.

Il reparto arretrato, che dà garanzie con i tre titolarissimi Skriniar, de Vrij e Bastoni, andrà rinforzato alla luce del possibile addio di Diego Godin. Il nome al momento in vantaggio è quello di Armando Izzo, calciatore ideale per interpretare il sistema difensivo di Antonio Conte. Anche Vertonghen e Marash Kumbulla sono due profili che possono tornare utili.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!