CdS – Triplo scambio: Cancelo all’Inter la chiave del Barcellona per Lautaro. Al Manchester City andrà Semedo

Dopo aver proposto una serie infinita di possibili contropartite, ecco che il Barcellona sembra aver trovato la chiave per sbloccare Lautaro Martinez. Si tratta di un vecchio volto già noto dalle parti di Appiano Gentile, amato dai tifosi e decisivo nella stagione del ritorno in Champions League al primo anno di Luciano Spalletti. Non stiamo però parlando di Rafinha, calciatore di proprietà del Barcellona, bensì di Joao Cancelo, acquistato la scorsa estate dal Manchester City dopo l’annata alla Juventus.

Per far sì che l’operazione possa andare in porto, sarà dunque necessario un triplo scambio. Prima tra Barcellona e Manchester City, con Semedo pronto a volare in Inghilterra e Cancelo solo virtualmente in Catalogna. Successivamente, come spiegato questa mattina dal Corriere dello Sport, il portoghese finirebbe all’Inter insieme ad un ricco conguaglio economico per il club nerazzurro, mentre Lautaro Martinez farebbe il percorso inverso assecondando i desideri di mercato di Messi e compagni.

Un’operazione sulla carta molto complicata, ma che ad oggi rappresenta una delle pochissime soluzioni per convincere l’Inter a cedere l’argentino. A favore dei nerazzurri, oltre agli splendidi ricordi lasciati da Cancelo nell’annata trascorsa a Milano, vi sarebbe anche il gradimento di Antonio Conte sempre ben disposto quando si tratta di accogliere in rosa esterni con buona gamba e piede caldo.

