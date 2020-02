A tutto Maxwell: “Dalla mia infanzia al mio futuro. PSG? Non so cosa accadrà sul mercato…”

In un’intervista riportata da sport.es, l’ex terzino di Inter e Paris Saint-Germain Maxwell ha parlato a tutto tondo, soffermandosi sia sull’attualità del club parigino che sul suo passato prima di diventare calciatore professionista. Ecco le sue parole.

Sviluppo marchio PSG – “Penso che fin dall’inizio del progetto del club si guardi sempre allo sviluppo del marchio nei vari paesi. Abbiamo attuato molte iniziative per pubblicizzare il marchio e sviluppare molti progetti per lavorare con i bambini, ovvero la prossima generazione di giocatori. Abbiamo un programma molto interessante che cerca di sfruttare questo boom della passione per il calcio negli Stati Uniti”.

Infanzia – “La mia infanzia è sempre stata con la palla. Ci allenavamo e giocavamo tantissimo a calcio per strada. Quando vedo dei bambini che corrono sul campo nell’erba, mi ricordo quando ero un bambino. Quando mi sono preparato, quando lasciavo la scuola per andare a giocare con i miei amici. Sono stato in grado di crescere, grazie a questo mondo. Sognavo, avevo degli idoli: Ronaldo, Romario. Ho guardato molto Zico, anche Zidane. Ma i brasiliani mi hanno segnato molto”.

Sviluppo del calcio – “Il calcio sta crescendo molto negli Stati Uniti e lo ha fatto in particolare negli ultimi quattro o cinque anni. Penso che il club sia interessato a sfruttare questo movimento per il calcio e la passione che hanno donne e uomini. C’è un programma per sviluppare i talenti di ragazzi e ragazze che non hanno grandi possibilità economiche. Questo è fondamentale. Il calcio è per tutti e non possono giocare solo coloro che hanno le condizioni economiche per farlo. Con il programma che abbiamo e con la collaborazione con le scuole penso che avremo modo di dare spazio a tutti”.

PSG – “Molti ammirano Neymar e Mbappé, sono sempre i più citati. Per la comunità sudamericana sono molto amati anche Angel Di María, Verratti, e Cavani. Abbiamo molti giocatori che sono ammirati dai ragazzi, ma penso che Neymar e Mbappé siano di un altro livello”.

Mercato – “Non so cosa accadrà a quei due. Quello che conta di più per me è che giochino bene per il club. Abbiamo Leonardo come dirigente e stanno lavorando per ottenere il massimo per il club. Quello che mi interessa è che siano felici, che stiano giocando un buon calcio e si divertano molto. Ho sempre detto che bisogna ragionare per step per fare le cose bene. Dobbiamo prepararci bene per un finale di stagione molto duro. Spero che quest’anno si concluda al meglio per noi”.



