Coronavirus, dopo Dybala positivi anche Paolo e Daniel Maldini

Giornata nera per i grandi del calcio. Dopo Dybala infatti, anche Maldini è risultato positivo al Coronavirus. L’ex storico difensore rossonero, ora Direttore dell’area Tecnica, ha infatti, come comunicato dall’AC Milan, deciso di sottoporsi ad un tampone precauzionale, dopo essere entrato in contatto di recente con una persona risultata poi infetta. Il risultato è stato, sfortunatamente, positivo, anche per il figlio Daniel, attaccante delle giovanili rossonere. Come si legge nell’annuncio della società: “Paolo e Daniel sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica”.

La speranza ovviamente è che, sia per loro che per il mondo, la situazione si risolva nel migliore dei modi nel più breve lasso di tempo possibile.

