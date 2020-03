Cosa succede al campionato? E alle coppe? Gli allenamenti si possono fare? Le 5 domande chiave dell’emergenza

A fronte della sospensione di campionati italiani fino al 3 aprile decretata dal governo col nuovo DPCM, La Gazzetta dello Sport, ha analizzato e risposto a 5 delle principali domande che, in queste ore, tantissimi tifosi ed appassionati di calcio si stanno ponendo in relazione al futuro delle competizioni. Ecco qui di seguito domande e risposte.

Cosa succede ora al campionato?

Saranno rinviati altri due turni e, con tutta probabilità, anche le amichevoli delle Nazionali programmate per fine mese.

Promozioni, retrocessioni, Scudetto: cosa accadrà?

Tema su cui c’è una sorta di ‘vuoto normativo’. Nel consiglio federale in programma oggi potrebbe essere affrontato il tema. L’ipotesi più probabile, riguardo il titolo, è quella della non assegnazione.

Cosa accadrà con Champions, Europa League ed Europeo?

Per ora, le competizioni UEFA proseguono tra porte aperte e chiuse, con l’eventuale possibilità di chiedere anche la gara in campo neutro. Per la decisione definitiva sull’Europeo è ancora presto, ma non è remota la possibilità che venga rimandato.

I giocatori possono comunque allenarsi?

Sì, il nuovo DPCM non impedisce ai calciatori e alle società di organizzare e svolgere gli allenamenti.

Cosa accadrà coi diritti TV del calcio?

Al momento non ci sono risposte, ma nell’assemblea di Lega in programma il 16 marzo uno dei temi in scaletta è quello dei diritti delle stagioni 2021-24.

