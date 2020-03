Serie A sospesa, il calendario dei prossimi impegni: Coppa Italia ad agosto?

Con il blocco dei campionati sportivi italiani previsto dal nuovo DPCM firmato nella serata di ieri dal premier Giuseppe Conte si apre ora il capitolo relativo al futuro della Serie A e del suo calendario. Con un’importante premessa da chiarire: qualora lo stop venisse prolungato di un altro mese a partire dal 3 aprile, attuale deadline, le varie manifestazioni sportive rischiano seriamente l’annullamento definitivo.

Serie A sospesa, il nuovo calendario

Nelle assemblee previste in questi giorni, però, verrà affrontato anche il tema relativo al nuovo calendario della Serie A, che verrebbe messo in atto a partire dal 3 aprile. In particolare, durante questo mese salteranno tre giornate di campionato (27a, 28a e 29a giornata) più i tre recuperi programmati il 18 marzo, oltre alle amichevoli delle nazionali di fine mese. Queste ultime verranno probabilmente cancellate, mentre gli impegni dei club dovrebbero semplicemente slittare. Qualora l’Europeo dovesse essere rimandato alla prossima estate, ci sarà tutto il tempo di recuperare le giornate di campionato perse in queste settimane, con conclusione della stagione stimata verso i primi giorni di giugno.

Coppa Italia, le nuove date

Per quanto riguarda la Coppa Italia, infine, il termine della competizione potrebbe essere rimandato al prossimo mese di agosto, prima dell’inizio della nuova stagione sportiva. Non prende quota, per ora, la possibilità di un mini torneo in stile ‘Final Four’ del basket per decretare la squadra vincitrice. Juventus, Milan, Inter e Napoli attendono quindi la risposta definitiva: per ora, le uniche gare disputate sono state le semifinali d’andata.

