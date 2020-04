De Boer: “Coronavirus? Avrei preferito essere positivo! Qui in America c’è un calcio migliore”

È intervenuto ai microfoni del quotidiano olandese AD Frank de Boer, ed ha parlato della situazione del calcio legata all’emergenza Coronavirus, in particolare su una possibile ripresa dei campionati in Olanda. L’allenatore, che ha avuto un passato poco felice all’Inter, ha espresso la sua opinione sulle differenze tra il calcio europeo e quello in America, dove oggi è l’allenatore dell’Atlanta United. Infine, ha spiegato la sua esperienza personale con il Covid-19, essendosi sottoposto recentemente ai vari test, con esito negativo.

RIPRESA DEI CAMPIONATI – “Se si riuscisse a giocare, sarebbe la cosa migliore. Eredivisie? Stabilire la squadra campione sul campo è ciò che ci si augura nello sport. L’incantesimo magico sarà poi l’appiattimento della curva e ciò vale in tutto il mondo. In Olanda vedo che inizia a livellarsi”.

ESPERIENZA AMERICANA – “C’è una differenza con il calcio europeo. Siamo appena agli inizi della competizione e durerà fino a fine ottobre. Dopo ci sarà un altro mese di playoff. C’è meno pressione sul calendario e, se necessario, si potranno organizzare gli spareggi in modo diverso. Con le migliori 4 o qualcosa del genere. Oppure si giocheranno solo i playoff di Conference con squadre dell’Est che si sfidano tra di loro e lo stesso per l’Ovest. Così non dovremo viaggiare da Atlanta verso città come Los Angeles”.

NEGATIVO AL CORONAVIRUS – “Da un lato sono felice, ma dall’altro penso che avrei preferito essere positivo, così ora sarei guarito ed immune. Un membro dello staff si è sentito poco bene quando il Coronavirus era ancora appena agli inizi in America. Anche il nostro allenatore dei portieri Orlando Trustfull ed un mio assistente non si sentivano bene. Ecco perché abbiamo deciso di fare il test”.

