Diritti tv, in palio le 3 partite in co-esclusiva con Dazn: ancora niente da fare per Sky

La scorsa settimana c’è stata una svolta quasi storica per la Serie A: le partite del prossimo triennio (2021-2024) non saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport. L’offerta di Dazn infatti (circa 870 milioni) è risultata migliore rispetto all’emittente con sede a Milano, che dunque perde i sette match del nostro campionato dopo 18 anni: è infatti dal 2003 che Sky trasmette le partite italiane.

Ora sul piatto ci sono gli altri tre incontro in co-esclusiva sempre con Dazn: come riporta Calcio&Finanza però l’offerta di Sky è risultata troppo bassa. La Lega Calcio dunque procederà ad un altro bando, visto il “sì” di soltanto 13 club di Serie A: Cagliari, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento, Bologna, Spezia, Torino, Udinese, Milan, Parma e Roma. Per la maggioranza servono 14 voti favorevoli. L’Inter, così come Juventus, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina.

