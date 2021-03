UFFICIALE – Aguero, addio al Manchester City a fine stagione: ora parte la caccia al parametro zero

Economico sarà economico, su questo non ci piove: un epilogo del genere era pronosticato già da tempo, ma oggi è arrivata anche l’ufficialità che chiude automaticamente le porte a qualsiasi variabile impazzita che nel mercato (e nel mercato in tempo di Covid) non esita mai a palesarsi. Sergio Aguero, a fine stagione, lascerà il Manchester City: in serata è arrivato l’annuncio dei Citizens attraverso i propri canali ufficiali, seguito dal profluvio di dichiarazioni e messaggi che segue ogni addio, specie se, come questo, trattasi di un addio dopo un’avventura decennale. E perché la suddetta notizia debba interessare anche l’Inter è presto detto.

Come noto ormai da alcuni giorni (e come abbiamo diffusamente riportato) quello di Aguero fa parte dei profili recentemente accostati all’Inter per la prossima sessione di mercato, e questo per un motivo molto semplice: è un parametro zero. Da oggi ufficialmente. Facile pensare come i nerazzurri quantomeno ci ragioneranno sopra: perché la crisi da Covid ce l’hanno tutti, ma paralizzare l’intero fronte mercato non pare una strategia aziendale azzeccata. Resta il problema della concorrenza, vero: a farsi sotto, per il Kun, saranno in molti. Ne resterà uno solo.

