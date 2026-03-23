23 Marzo 2026

Dove vedere Italia-Irlanda del Nord, diretta tv e streaming del match

Le info su dove seguire l'incontro

Federico Dimarco e Nicolo Barella (@Depositphotos)

Quando si gioca Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff Mondiale 2026

Ci siamo: inizia la settimana più importante degli ultimi 10 anni per tutto il movimento calcistico italiano. L’Italia di Gennaro Gattuso si gioca l’accesso al Mondiale 2026 con l’obiettivo di non trovarsi ad essere esclusa dalla terza edizione consecutiva della manifestazione. Ad attendere gli azzurri nella semifinale ci sarà l’Irlanda del Nord, che arriverà al Gewiss Stadium di Bergamo per giocarsi il passaggio alla sfida finale contro la vincente di Galles-Bosnia.

Italia-Irlanda del Nord, dove vederla: DAZN, Sky, Rai o Mediaset?

Italia-Irlanda del Nord verrà trasmessa giovedì 26 marzo alle ore 20:45 in diretta TV su Rai 1. Il match tra Italia-Irlanda del Nord sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di Rai Play, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Italia-Irlanda del Nord, gli interisti convocati in Nazionale

I calciatori dell’Inter convocati dal CT Gennaro Gattuso per le partite dell’Italia sono: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito.

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Autore:
Simone Frizza

Simone Frizza, classe 1997, laureato in Discipline dei Media e in Digital Content Management, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017. Dal 2020 si occupa della parte di video e dirette sui canali YouTube e Twitch. Adora le telecronache, detesta il calciomercato, venera la classe calcistica di Edin Dzeko e quella cestistica di Dirk Nowitzki.