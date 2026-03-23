23 Marzo 2026
SOSTA NAZIONALI: chi sono i dodici nerazzurri convocati
Ecco i 12 nerazzurri convocati dalle rispettive Nazionali per l’ultima pausa della stagione
Siamo giunti all’ultima pausa della stagione. Diversi nerazzurri sono chiamati a rappresentare le proprie Nazionali in giro per il mondo, prima di tornare in campo con l’Inter per il match contro la Roma a San Siro, domenica 5 aprile alle 20:45, nella serata di Pasqua. Ecco la lista dei convocati con rispettivi impegni:
ITALIA: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi
- Italia-Irlanda del Nord, giovedì 26/03 ore 20:45 – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Bergamo
- Bosnia ed Erzegovina/Galles, martedì 31/03 ore 20:45 – Finale Playoff o Amichevole
CROAZIA: Petar Sucic
- Colombia-Croazia, venerdì 27/03 ore 00:30 (26/03, 19:30 ora locale) – Amichevole | Orlando (USA)
- Brasile-Croazia, mercoledì 01/04 ore 02:00 (31/03, 20:00 ora locale) – Amichevole | Orlando (USA)
FRANCIA: Marcus Thuram
- Brasile-Francia, giovedì 26/03 ore 21:00 (16:00 ora locale) – Amichevole | Boston (USA)
- Colombia-Francia, domenica 29/03 ore 21:00 (15:00 ora locale) – Amichevole | Washington (USA)
OLANDA: Denzel Dumfries, Stefan de Vrij
- Olanda-Norvegia, venerdì 27/03 ore 20:45 – Amichevole | Amsterdam
- Olanda-Ecuador, martedì 31/03 ore 20:45 – Amichevole | Eindhoven
POLONIA: Piotr Zielinski
- Polonia-Albania, giovedì 26/03 ore 20:45 – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia
- Ucraina/Svezia-Polonia, martedì 31/03 ore 20:45 – Finale Playoff o Amichevole
SVIZZERA: Manuel Akanji
- Svizzera-Germania, venerdì 27/03 ore 20:45 – Amichevole | Basilea
- Norvegia-Svizzera, martedì 31/03 ore 18:00 – Amichevole | Oslo
TURCHIA: Hakan Calhanoglu
- Turchia-Romania, giovedì 26/03 ore 18:00 (20:00 ora locale) – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Istanbul
- Kosovo/Slovacchia-Turchia, martedì 31/03 ore 20:45 – Finale Playoff o Amichevole