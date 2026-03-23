Negli studi di Pressing, durante il postpartita di Fiorentina-Inter 1-1, oltre ai vari episodi arbitrali analizzati c’è stato spazio anche per una riflessione legata alla scelta dei varisti di questo match così delicato, in particolare riguardo Fabio Maresca, VAR dell’incontro. Questa l’opinione dell’ex arbitro Graziano Cesari a riguardo.

“Al VAR di Fiorentina-Inter ci sono due non specialisti. Uno è Maresca, che non può arbitrare il Napoli e che trovo molto strana come designazione, almeno per me. Io non sto parlando di malafede, dico solo che avrei preferito VAR e AVAR di professione per una partita così importante. Il tocco di mano di Pongracic lo giustificheranno con un pallone inaspettato e un movimento naturale”, ha dichiarato.

A Cesari ha fatto eco anche l’ex portiere Emiliano Viviano: “In questo momento del campionato (Maresca, ndr) non dovrebbe arbitrare o essere al VAR né del Milan e né del Napoli. L’ha dichiarato lui e non dovrebbe arbitrare le dirette concorrenti”.