Durante il postpartita di Pressing relativo a Fiorentina-Inter 1-1, l’ex arbitro Graziano Cesari ha commentato l’ennesimo episodio arbitrale molto dubbio andato in sfavore dell’Inter. All’ottavo minuto c’è stato infatti un tocco di mano del difensore viola Pongracic, che ha scatenato le proteste di tutti i giocatori nerazzurri nelle vicinanze. Di seguito l’opinione di Cesari, che peraltro solleva anche un tema importantissimo legato alla designazione di Fabio Maresca come VAR di questa partita.

“Il cross arriva in area e c’è un tocco di mano di Pongracic. Colombo è piazzatissimo, è lì e fa ampi gesti di far proseguire. E qui nascono i problemi: dobbiamo stabilire se braccio destro è fuori dalla sagoma, se questo è un pallone inaspettato e soprattutto se ha causato un dolo evidente a Thuram, che poteva indirizzare verso la porta di De Gea. Io vi posso dire che l’impronta dell’AIA è che questo non sia considerato un errore da parte di Colombo e del VAR”. spiega. Poi aggiunge: “Io qualche dubbio ce l’ho, perché se un giocatore sbaglia il tacco non è colpa dell’altra squadra o dell’arbitro. Soprattutto il cross arriva da molto lontano, c’è un impatto sul terreno di gioco ma un calciatore deve anche considerare che non ci sia un intervento. Un attaccante o un difendente deve essere sempre pronto: il pallone arriva da 30-35 metri in area di rigore”. Infine chiosa: “Vi posso anticipare che l’AIA dirà che è tutto corretto”.